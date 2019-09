Kabul, esplosione vicino a quartiere ambasciate: almeno 4 morti

Una forte esplosione provocata da un'autobomba ha colpito un quartiere orientale di Kabul, in Afghanistan, non lontano dalla zona in cui hanno sede l'ambasciata americana, la missione Resolute Support della Nato e a altre missioni diplomatiche. Lo ha reso noto un portavoce del capo della polizia della capitale, Firdaus Faramarz. Secondo i media locali, il bilancio provvisorio è di almeno quattro morti e otto feriti.