Kabul, 17 morti in sparatorie per presunta vittoria in Panshir

Afp

Almeno 17 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite venerdì sera a Kabul quando, venerdì sera, i Talebani hanno sparato a lungo in aria per festeggiare la presunta vittoria militare nel Panshir. In realtà, benché i talebani abbiano effettivamente guadagnato terreno nella regione, i distretti conquistati sono solo 4, e l'avanzata trova l'opposizione dei dei mujaheddin del Fronte nazionale della resistenza guidato da Ahmad Massoud.