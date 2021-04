Johnson&Johnson, Usa: problemi simili a quelli del vaccino AstraZeneca

Ansa

Le reazioni osservate in chi ha ricevuto il vaccino Johnson&Johnson "sono simili a quelle osservate con AstraZeneca". Lo affermano le autorità sanitarie statunitensi, motivando la richiesta di sospensione del siero americano avanzata in giornata: "Lo stop dovrebbe essere una questione di giorni". I problemi con il vaccino "insorgono in media nove giorni dopo la somministrazione", spiegano.