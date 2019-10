Johnson a Macron: non ci sarà alcun rinvio sulla Brexit

Il premier britannico Boris Johnson ha ribadito, in un colloquio telefonico col presidente francese Emmanuel Macron, che sulla Brexit non ci sarà alcun rinvio, nonostante la legge anti-no deal lo costringa a chiederlo in caso di mancato accordo, e che la Gran Bretagna lascerà l'Ue il 31 ottobre. Lo riferiscono i media britannici. Johnson ha ribadito di volere un accordo accettabile per entrambe le parti, ma che Bruxelles deve fare dei compromessi.