Joe Biden pone il suo primo veto: è su una legge dei repubblicani

Joe Biden pone il suo primo veto da quando è entrato alla Casa Bianca.

Il presidente americano si è opposto alla legge dei repubblicani che blocca la norma proposta dal Dipartimento del Lavoro per incoraggiare i fondi pensionistici a considerare i parametri Esg (environmental, social and governance) nelle loro decisioni di investimento. La legge dei conservatori "mette a rischio i vostri risparmi per la pensione rendendo illegale la considerazione di fattori di rischio che ai repubblicani Maga della Camera non piacciono", afferma Biden.