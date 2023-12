Joe Biden e la First Lady passeranno Capodanno alle Isole Vergini

Joe Biden e la First Lady Jill partiranno nelle prossime ore per St.

Croix, Isole Vergini, dove resteranno fino alla fine dell'anno. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Anche l'anno scorso la famiglia del presidente aveva scelto l'isola caraibica per trascorrere il Capodanno. Non è stata ancora resa nota la lista delle persone che accompagneranno Biden e la moglie.