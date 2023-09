Joe Biden blocca le trivellazioni petrolifere in Alaska concesse da Trump

Joe Biden ha cancellato tutte le restanti licenze di trivellazione per gas e petrolio nell'Arctic National Wildlife Refuge in Alaska, concesse dalla precedente amministrazione Trump, per proteggere oltre 52mila km quadrati nell'Artico occidentale, dove c'è una delle regioni con la maggiore biodiversità del pianeta.

Lo ha annunciato il presidente, rivendicando il suo impegno a tutela dell'ambiente e contro il climate change, che riscalda l'Artico "più del doppio della velocità rispetto al resto del mondo".