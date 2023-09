Joe Biden: "Il movimento trumpiano Maga minaccia la democrazia"

Duro attacco di Joe Biden al movimento Maga (Make America Great Again) di Donald Trump.

Per Biden il movimento "guida e intimidisce il partito repubblicano" e il cui "programma estremista, se portato avanti, modificherebbe radicalmente le istituzioni della democrazia americana come la conosciamo". Sono anticipazioni di un discorso che il presidente degli Stati Uniti ha in previsione in Arizona. E qui che Biden renderà omaggio al defunto senatore John McCain di cui era diventato amico, "un vero patriota", un "orgoglioso repubblicano che mise il Paese al primo posto".