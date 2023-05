Joe Biden a Hiroshima per dimostrare l'unità del G7

"Joe Biden non vede l'ora di volare a Hiroshima e incontrare i leader del G7".

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Il G7 è più unito che mai", ha sottolineato. Quanto al rischio che il presidente possa annullare il viaggio per via della crisi del debito, il funzionario della Casa Bianca ha detto che la partenza "dovrebbe avvenire come previsto". Biden ha in programma un nuovo incontro con i leader del Congresso per raggiungere un compromesso sull'innalzamento del tetto del debito prima di partire per il Giappone, il 19 maggio.