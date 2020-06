Jet ucraino abbattuto in Iran, la procura: "E' stato un errore umano"

L'abbattimento del jet della Ukraine International Airlines, avvenuto l'8 gennaio dopo il decollo da Teheran, è stato causato da un "errore umano" e non "a seguito di un ordine sbagliato delle autorità militari iraniane". Lo ha detto il procuratore militare della provincia di Teheran, Gholamabbas Torki, in un incontro con i familiari delle vittime, in totale 176. "Non è stata trovata alcuna prova di sabotaggio o attività di spionaggio", ha spiegato.