Jet privato "fantasma" intercettato in Svezia: precipita nel Mar Baltico

Un jet privato con quattro persone a bordo diretto a Colonia, in Germania, si è improvvisamente diretto verso lo spazio aereo svedese.

A nulla sono valsi i tentativi di contatto dalle torri di controllo. Nessuno ha risposto. Caccia tedeschi si sono alzati in volo per intercettarlo, i piloti hanno potuto solo constatare che nella cabina di pilotaggio del Cessna 551, registrato in Austria, non c'era nessuno. L'aereo ha proseguito col pilota automatico fino a quando ha terminato il carburante ed è precipitato nel Mar Baltico. In tutta la procedura è stato scortato dai caccia militari. Sul posto si sono diretti mezzi di soccorso.