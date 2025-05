Vance: "Afd? La Germania ha ricostruito il muro di Berlino"

Il vice presidente Usa JD Vance ha commentato duramente su X la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come "estrema destra". "L'Afd è il partito più popolare in Germania e di gran lunga il più rappresentativo della Germania dell'Est - ha scritto -. Ora i burocrati cercano di distruggerlo. L'Occidente ha abbattuto il Muro di Berlino insieme. Ed è stato ricostruito, non dai sovietici o dai russi, ma dall'establishment tedesco".