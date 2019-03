Italiano ucciso in Siria, il padre: "Potrebbe essere sepolto là"

La salma di Lorenzo Orsetti, l'italiano volontario nelle milizie curde, ucciso in combattimento dall'Isis, potrebbe non tornare più in Italia e venire seppellita in Siria. E' quanto spiega il padre, Alessandro Orsetti, dopo essere venuto a conoscenza delle ultime volontà del figlio. "Il suo comandante - ha spiegato - mi ha detto che Lorenzo aveva chiesto di essere seppellito là in caso di morte in battaglia. Penso che accetteremo la sua decisione".