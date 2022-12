Italiano suicida in un college di New York, i genitori: "Sottoposto a trattamenti inimmaginabili"

Dopo che la procura di Westchester ha deciso di non procedere penalmente contro il college internazionale in cui, lo scorso febbraio, si è tolto la vita il 17enne italiano Claudio Mandia, i genitori del ragazzo, ospiti in studio a "Mattino Cinque News", annunciano battaglia.

"Nostro figlio è stato rimosso dalla sua stanza e messo in un corridoio isolato, da cui non poteva uscire. Avrebbe dovuto ricevere lì i suoi pasti: alcuni gli sono stati consegnati, altri no", racconta la madre, sottolineando l'estrema durezza dei giorni di isolamento a cui il ragazzo era stato sottoposto dalla struttura per aver copiato in un compito di matematica.

"Claudio non era il solo ragazzo in quelle condizioni, ce n'era almeno un altro", le fa eco il padre, specificando, inoltre, che il figlio era già morto da diverse ore quando è stata chiamata la polizia. "Ha chiesto aiuto fino all’ultimo secondo".