Incidente aereo in Groenlandia: individuato il corpo di un pilota italiano

È stato individuato in Groenlandia il corpo di un cittadino italiano rimasto vittima di un incidente aereo avvenuto lo scorso 25 ottobre nei pressi di Nuuk, la capitale del Paese. Il relitto del velivolo da turismo con cui viaggiava, che era il suo ed era partito dal Canada, è stato ritrovato solo nelle ultime ore insieme al corpo del pilota. A rendere nota la notizia è stata la Farnesina, precisando che a individuare il relitto, insieme al corpo del connazionale, sono state le autorità locali.