Italiani sulla Diamond Princess, forse giovedì il volo di rimpatrio

Potrebbe partire giovedì dal Giappone il volo per riportare in Italia i connazionali a bordo della Diamond Princess, la crociera in quarantena nella baia di Yokohama per contagi da coronavirus. Lo riferisce un italiano a bordo della nave. Secondo alcuni esperti, stipare migliaia di persone in quarantena sulla Diamond si è rivelato un esperimento andato tragicamente male, "controproducente" e "moralmente discutibile".