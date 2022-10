Italiana arrestata in Iran, il padre: non partecipava alle manifestazioni

Il padre di Alessia Piperno, l'italiana arrestata in Iran, nega che la figlia abbia partecipato alle manifestazioni anti-governative.

"Sulla situazione di Alessia purtroppo non ci sono novità - ammette -. In questo momento ovviamente preferiamo il silenzio". In precedenza il ministero degli Esteri di Teheran aveva invitato i cittadini stranieri che viaggiano nel Paese a rispettare le leggi locali.