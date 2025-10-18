Logo Tgcom24
Mondo
LETTERA ALLA COMMISSIONE

Italia e altri 19 Paesi chiedono all'Ue "più rimpatri in Afghanistan"

18 Ott 2025 - 14:57
L'Italia e altri 19 Paesi europei, tra cui Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Ungheria, chiedono alla Commissione Ue di rafforzare i rimpatri volontari e quelli forzati verso l'Afghanistan. In una lettera indirizzata al commissario Ue per gli Interni Magnus Brunner e all'Alta rappresentante Kaja Kallas, i ministri firmatari sottolineano che "la presenza di cittadini afghani irregolari nell'Ue richiede un approccio coordinato", ribadendo la necessità di "gestire i casi di chi non ha diritto" di restare. Chiedono inoltre un ruolo più forte per Frontex nel sostegno ai rimpatri e ai programmi di reintegrazione. 

