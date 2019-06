Istanbul,lacrimogeni contro i manifestanti del Pride non autorizzato

La polizia turca ha sparato gas lacrimogeni contro le migliaia di dimostranti che stavano partecipando alla parata del Pride a Istanbul, vietata dalle autorità per il quinto anno consecutivo. La folla ha sfidato il bando sfilando vicino a viale Istiklal e a piazza Taksim. Gli agenti hanno sparato in assetto antisommossa per disperdere i manifestanti, che avevano molte bandiere con i colori dell'arcobaleno.