Istanbul, attacco armato in una chiesa italiana: un morto, catturati i due aggressori | Il cordoglio del Papa

Il ministro ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, rimasta scioccata dall'incidente, e ha sottolineato che "le forze di sicurezza faranno del loro meglio per far luce sull'accaduto".

Mentre era in corso la messa i due uomini armati sono entrati sparando in aria, ma la vittima, che sarebbe un senzatetto che trova spesso rifugio nella chiesa, si è alzato urlando contro i due assalitori che gli hanno sparato uccidendolo.

Fotogallery - Istanbul, attacco armato in una chiesa italiana: un morto, catturati i due aggressori

Nipote vittima: "Mio zio non aveva legami con criminali"

Parlando con Associated Press, il nipote della vittima ha sottolineato che l'obiettivo dell'attacco era la chiesa e non suo zio. "Era un disabile mentale che non aveva legami con la politica o con organizzazioni criminali - ha assicurato Cagin Cihan - era andato lì su invito ed è stato vittima del destino".