Istanbul, analista militare turco accusato di spionaggio per l'Italia

Afp

Metin Gurcan, un analista militare turco, è stato arrestato dalla polizia nella sua abitazione di Istanbul per "spionaggio politico e militare" a favore di Italia e Spagna. L'accusa sarebbe legata ad alcune sue analisi strategiche fornite a diplomatici di Roma e Madrid. Lo riferiscono media turchi, chiarendo che ai giudici Gurcan avrebbe detto di aver preparato per denaro studi per ambasciate straniere, ma senza rivelare segreti militari.