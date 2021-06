Isreale, Lapid annuncia accordo di governo: Bennett sarà premier

Afp

I partiti di opposizione in Israele hanno raggiunto un accordo storico per la formazione di un governo che metterebbe fine ai 12 anni di potere di Benjamin Netanyahu. Yair Lapid, il leader del partito centrista Yesh Atid, ha annunciato al presidente Reuven Rivlin che la coalizione di otto partiti è stata formata. Il numero uno dell'estrema destra Yamina, il miliardario Naftali Bennett, sarà il nuovo premier per i primi due anni.