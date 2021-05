Israele, verso un governo di unità nazionale ma senza Netanyahu

Afp

In Israele il leader del partito Yamina, Naftali Bennett, ha annunciato che cercherà di formare un esecutivo di unità nazionale con Yair Lapid e gli avversari del primo ministro Benjamin Netanyahu. L'annuncio è un passo fondamentale verso la fine del governo di Netanyahu, al potere da 12 anni. Bennett ha detto di aver preso la decisione di impedire al Paese di "scivolare in una quinta elezione consecutiva in poco più di due anni".