Israele, trovato morto l'ambasciatore cinese Du Wei

L'ambasciatore cinese in Israele, Du Wei, è stato trovato morto nella sua casa a Herzliya. Lo ha riferito il ministero degli Esteri israeliano. Du Wei, 58 anni, era arrivato in Israele a febbraio, nel pieno della pandemia di coronavirus. Prima aveva ricoperto la carica di inviato straordinario in Ucraina. Sull'intera vicenda sta indagando la polizia.