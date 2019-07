Israele, test segreti degli Arrow-3 in Alaska: "Ottimi risultati"

Israele ha segretamente condotto in Alaska tre test del missile "Arrow-3", in cooperazione con le autorità statunitensi. "Quei test - ha rivelato il premier Benyamin Netanyahu - sono riusciti oltre ogni immaginazione. 'Arrow-3' ha intercettato con pieno successo missili balistici oltre l'atmosfera, ad altitudini e a velocità senza precedenti. L'esecuzione è stata perfetta, i bersagli sono stati centrati in pieno".