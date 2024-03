Gaza, media: Israele ha cercato di uccidere il numero tre di Hamas Marwan Issa

Attacco sul campo profughi, incerto l'esito

Le forze armate israeliane ancora non sono in grado di precisare l'esito dell'attacco, secondo quanto ha riferito la radio militare. A indicare la presenza di Issa nel campo profughi erano stati fonti di intelligence. L'obiettivo di quelle informazioni è stato colpito dall'aviazione e dalle macerie sono stati poi estratti cinque morti e diversi feriti. Ma non si sa, ha aggiunto la radio militare, se effettivamente Issa fosse tra di loro. Sarebbero in corso le verifiche di Hamas.