Israele: "Se attaccati dal Libano colpiremo anche zone abitate"

A una settimana dal discorso in cui il leader degli Hezbollah Hassan Nasrallah ha affermato di essere in grado di colpire numerosi obiettivi strategici in Israele, il premier Benyamin Netanyahu ha risposto con un duro avvertimento: "Non ci sarà alcuna immunità verso chi lancerà missili su Israele - ha affermato -, anche se si nascondesse in zone fittamente popolate. Faremo tutto il possibile per non colpire persone innocenti".