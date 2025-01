Israele, le prime testimonianze delle ex rapite: dall'intervento chirurgico senza anestesia alle "borse regalo" di Hamas

Un rappresentante della famiglia di Gonen ha riferito ieri all'emittente televisiva statunitense Cnn che la borsa ricevuta conteneva il certificato di rilascio, una collana e delle foto scattate durante la prigionia della donna, e ha aggiunto che l'Agenzia per la sicurezza interna di Israele (lo Shin Bet) ha confiscato tutto il materiale. All'atto della riconsegna dei tre ostaggi, i miliziani di Hamas hanno chiesto a un rappresentante della Croce Rossa di firmare un documento in arabo, la "ricevuta di presa in carico dei prigionieri israeliani". Secondo la Cnn, si è trattato di un evidente tentativo di Hamas di presentarsi ancora come entità istituzionale legittima: un messaggio ribadito anche all'incrocio Al Saraya di Gaza City, dove le Brigate Qassam hanno schierato decine di militanti in divisa, nel tentativo di presentarsi come una forza armata coesa a dispetto delle durissime perdite subite in oltre un anno di combattimenti contro le Forze di difesa israeliane.