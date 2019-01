Israele, palestinesi detenuti minacciano "intifada" nelle carceri

Migliaia di palestinesi detenuti in Israele per reati "di sicurezza" hanno minacciato una "intifada" dopo che il ministro della Sicurezza interna, Gilad Erdan, ha annunciato un inasprimento delle loro condizioni di reclusione. Lo riferisce la tv statale israeliana, spiegando che per i detenuti le misure ordinate da Erdan equivalgono ad "una dichiarazione di guerra".