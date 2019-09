Israele oggi al voto, sfida tra Netanyahu e Gantz

Israele alle urne per quello che è considerato un referendum su Benjamin Netanyahu. Gli elettori israeliani tornano a votare per la seconda volta in meno di sei mesi dopo che dal voto dell'aprile scorso non è emerso alcun candidato in grado di formare una coalizione che fosse sostenuta dalla maggioranza dei 120 membri della Knesset. La sfida si gioca fra Netanyahu e l'ex capo dell'esercito Benny Gantz.