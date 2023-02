Israele, Netanyahu dopo i roghi di Huwara: "Basta anarchia"

Il premier di Israele Benyamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo non tollererà "l'anarchia", il giorno dopo che una folla di coloni ebrei ha assaltato la città palestinese di Huwara, in Cisgiordania, incendiando case e auto.

"Con tutto il fervore e la passione, non c'è posto per l'anarchia, non accetteremo l'anarchia - ha affermato -, una realtà in cui le persone danno fuoco alle case, bruciano auto, danneggiano intenzionalmente persone innocenti".