Israele, Netanyahu: "Stiamo colpendo con forza Hamas, non è finita"

-afp

"Avevo detto che avremmo colpito Hamas e gli altri gruppi terroristici con colpi significativi ed è quello che stiamo facendo". E' questo il commento del premier israeliano Benyamin Netanyahu in riferimento all'offensiva dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. "E non è ancora finita. Faremo di tutto per garantire la sicurezza dei nostri cittadini", ha aggiunto.