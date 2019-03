Israele, Netanyahu: non coinvolto in vendita sottomarini a Egitto

Non c'è alcun coinvolgimento finanziario nella vendita di sottomarini tedeschi all'Egitto. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu spiegando che le sue ragioni per non essersi opposto a quella vendita sono "segreti di Stato". In un'intervista a sorpresa a Canale 12, la prima da tre anni, Netanyahu ha anche affrontato le recenti accuse di essere stato azionista della società di acciaierie "SeaDrift".