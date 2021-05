Israele, Netanyahu: "Colpire Hamas con forza finché necessario"

Afp

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un comunicato, ha commentato l'avvio dell'attacco di terra nella Striscia di Gaza. "Ho detto che avremmo inflitto un colpo molto forte ad Hamas, lo stiamo facendo e continueremo con grande forza - ha affermato -. L'ultima parola non è stata pronunciata e questa operazione continuerà per tutto il tempo necessario".