Israele, Netanyahu: Brasile sposterà l'ambasciata a Gerusalemme

"Il presidente Jair Bolsonaro ha detto che trasferirà l'ambasciata del Brasile da Tel Aviv a Gerusalemme". Lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu, attualmente in visita in Brasile, in un comunicato diffuso alla stampa israeliana. "Bolsonaro seguirà le orme del presidente Donald Trump", ha aggiunto. Netanyahu ha poi confermato che il neo presidente visiterà Israele "prima di marzo".