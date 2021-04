Israele, Netanyahu annuncia seconda campagna vaccini: inclusi bambini

Afp

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele si sta preparando per una seconda campagna di vaccinazione in sei mesi contro il Covid-19 e che dovrebbe includere anche i bambini. Lo riportano i media israeliani. Israele lunedì ha concluso accordi per milioni di dosi di vaccino contro il Covid fino al 2022 con i colossi farmaceutici Pfizer e Moderna.