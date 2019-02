Israele, ministra Giustizia: pena di morte per brutale assassino

Ayelet Shaked, ministra della Giustizia di Israele, ritiene che meriti la pena di morte Arafat Irfaya, il palestinese sospettato di aver brutalmente ucciso giovedì in un bosco vicino a Gerusalemme la 19/enne Ori Ansbacher, figlia di un noto rabbino. Secondo Shaked, una volta sotto processo in un tribunale militare la pubblica accusa dovrebbe chiedere per lui la pena capitale, prevista in teoria nelle corti marziali ma mai applicata finora.