Israele, manifestazione contro eventuale immunità Netanyahu

Almeno 10mila israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per "difendere la democrazia in Israele" e per protestare contro l'eventuale futura coalizione di governo del Benyamin Netanyahu che potrebbe, secondo l'opposizione, premere per una legge che garantisca al premier una sorta di immunità dalle accuse di corruzione. "Non ti lasceremo essere Erdogan", ha detto Yair Lapid del partito Blu Bianco, paragonando il premier israeliano al presidente turco.