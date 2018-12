Israele, la modella Bar Refaeli incriminata per frode fiscale

La supermodella Bar Refaeli è stata incriminata in Israele con l'accusa di false dichiarazioni fiscali e riciclaggio di denaro. Avrebbe mentito per anni al fisco dichiarando di trascorrere la maggior parte della vita fuori dal Paese, evitando così di pagare le tasse. Secondo le indagini, la Refaeli non avrebbe dichiarato beni, tra cui un'auto, dal valore ingente.