La Knesset, il parlamento israeliano, ha un nuovo presidente: è Matan Kahana, deputato del partito Yashar e fedelissimo del suo leader Gadi Eisenkot. È stato eletto con 66 voti, superando il candidato del partito Likud Ofir Katz, che ne ha ottenuti 53. Kahana prende il posto di Amir Ohana, anch'egli esponente del Likud. Per eleggere il presidente della Knesset è sufficiente la maggioranza semplice, pari ad almeno 61 voti. Kahana ha ottenuto il sostegno dei quattro partiti che compongono il blocco guidato da Eisenkot, insieme alle formazioni a maggioranza araba Ra'am e Lista Unita.