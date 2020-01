Israele: Iran avrà abbastanza uranio per produrre bomba nucleare entro il 2020

L'Iran avrà "sufficienti quantità di uranio arricchito per poter produrre una bomba nucleare entro la fine di quest'anno". A sostenerlo è l'intelligence militare di Israele secondo cui, tuttavia, Teheran non è, per ora, in possesso di un missile capace di sostenere una testata nucleare. Dopo le recenti tensioni con gli Usa, Donald Trump aveva dichiarato che, fino a che lui sarà presidente, "l'Iran non avrà mai armi nucleari".