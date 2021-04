Israele, il premier Netanyahu in tribunale a Gerusalemme

-afp

Il premier Benyamin Netanyahu è arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a suo carico. Le accuse, da lui sempre respinte, riguardano corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. E' la terza volta che Netanyahu appare in Tribunale dall'inizio del processo.