Israele, il partito di Gantz pronto a votare sfiducia a Netanyahu

-afp

In Israele il leader centrista Benny Gantz ha deciso di votare la mozione di sfiducia al governo di Benyamin Netanyhu di cui fa parte. Gantz ha accusato il premier di "aver infranto le sue promesse" e di essersi impegnato "in un tentativo di sopravvivenza per sfuggire al suo processo" per corruzione e abuso di potere. L'unica possibilità di non far cadere il governo è "far passare la finanziaria in tempi brevi".