Israele, Idf: "È stato un soldato a fermare i carabinieri nella zona militare"

E' stato un soldato dell'esercito israeliano e non un colono a fermare i carabinieri domenica scorsa in Cisgiordania, in una zona militare chiusa nella cosiddetta area C (sotto il controllo israeliano). Lo ha dichiarato l'Idf. "All'inizio di questa settimana (domenica), un soldato ha individuato un veicolo diretto alla comunità di Sde Ephraim lungo un percorso chiuso al traffico civile in conformità con la valutazione della situazione operativa e designato come zona militare chiusa", ha spiegato l'esercito.