Abu Mazen contro Hamas: "Non rappresentano palestinesi" | Un razzo contro base Onu | Blinken: "Valico di Rafah aperto ad aiuti umanitari"

Il presidente dell'Olp, Abu Mazen, in un colloquio con il presidente venezuelano Maduro attacca Hamas: "Non rappresentano il popolo palestinese".

Israele ha colpito infrastrutture militari in Libano, come riferito dall'esercito. Proprio in Libano, nel sud, un razzo, probabilmente lanciato per errore da Hezbollah, ha colpito il quartiere generale del contingente Onu (Unifil) senza fare vittime. In quella base ci sono anche militari italiani. Duro messaggio di Benyamin Netanyahu: "Hamas pensava che Israele si sarebbe spaccata - ha detto il premier -, ma saremo noi a spaccare Hamas". La Casa Bianca dice di temere un'escalation della guerra e un coinvolgimento diretto dell'Iran. L'Onu: un milione di sfollati. In una dichiarazione congiunta i 27 Paesi Ue scrivono che "Israele ha il diritto di difendersi" ma anche che "garantire la protezione di tutti i civili in linea con il diritto internazionale umanitario". Il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l'Egitto "sarà aperto" per gli aiuti umanitari nella Striscia, come chiedeva l'Egitto per sbloccare l'uscita di circa 500 americani: lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken.