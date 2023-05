Israele, controffensiva palestinese: da Gaza lanciati centinaia di razzi

La Jihad islamica ha confermato in un comunicato la morte di tre funzionari che ha identificato come Jihad Ghannam, segretario del Consiglio militare delle Brigate Al-Quds, Khalil Al-Bahtini, membro dello stesso consiglio e comandante delle Brigate per il Nord della Striscia di Gaza, e Tareq Ezzedine, "uno dei capi dell'azione militare" del movimento nella Cisgiordania occupata, che ha coordinato dalla Striscia.

Netanyahu: "Pronti ad ampliare l'operazione in corso a Gaza"

In un colloquio avuto oggi con i sindaci delle città del sud di Israele, il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato di come Israele "Sia pronto sia ad ampliare l'operazione in corso sia a infliggere pesanti colpi a Gaza, ora e in futuro".