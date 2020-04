Israele: Gantz chiede altre due settimane per formare governo

Mentre si avvicina la scadenza per il mandato affidatogli di formare un nuovo governo in Israele, Benny Gantz ha chiesto ancora tempo per continuare le trattative con il premier uscente Benyamin Netanyahu per cercare di dare vita ad un esecutivo di coalizione. Gantz ha ricevuto il mandato quattro settimane fa dal presidente Reuven Rivlin dopo le elezioni del 2 marzo, le terze nell'arco di un anno. Il suo tentativo dovrebbe scadere lunedì.