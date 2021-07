Israele: due razzi lanciati dal Libano, nessuna vittima

ansa

Secondo quanto riferito dal portavoce militare israeliano, due razzi sono stati sparati nella notte dal territorio libanese verso la Galilea occidentale. Uno è esploso in un'area aperta, mentre l'altro è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea Iron Dome. In reazione, l'artiglieria israeliana ha sparato verso obiettivi situati nel Libano meridionale. Non si ha notizia di vittime o di danni.