Israele ci ripensa: autorizzata la visita della deputata Usa Tlaib

Israele autorizzerà l'ingresso della deputata democratica Usa Rashida Tlaib, in un primo momento vietato perché, insieme alla collega Ilhan Omar, aveva in programma una visita nei territori palestinesi occupati. Il ministero dell'Interno israeliano ha spiegato che il permesso verrà dato per "motivi umanitari, così che possa visitare la nonna". Tlaib ha promesso di "non promuovere la causa del boicottaggio contro Israele durante il soggiorno".