Israele, centinaia in piazza contro Netanyahu: "Dimettiti"

ansa

Centinaia di manifestanti si sono riuniti fuori dalla residenza ufficiale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo le sue dimissioni. I manifestanti sono scesi in piazza ogni settimana nel centro di Gerusalemme per oltre sette mesi, sostenendo che Netanyahu dovrebbe dimettersi a causa del suo processo per corruzione e della "cattiva gestione" della crisi da coronavirus che ha piegato il Paese.